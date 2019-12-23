Водителя фуры задержали за ДТП с погибшим в Пинском районе

23 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники правоохранительных органов установили личность водителя, который сбил пешехода в Пинском районе и скрылся, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Дорожно-транспортное происшествие случилось поздним вечером 19 декабря на 419-м км автодороги М10 Кобрин - Гомель - граница России. Вблизи деревни Посеничи неустановленный автомобиль сбил пешехода. От полученных травм мужчина 1947 года рождения погиб на месте происшествия.

Сотрудники уголовного розыска и ГАИ Брестской области совместно с коллегами из Витебского и Гомельского регионов установили личность водителя, совершившего наезд на пешехода. Фурой Volvo управлял 27-летний житель Гомельской области. Он задержан, правовую оценку его действиям дадут следователи.-0-