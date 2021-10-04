Водителя и пассажира легковушки зажало в салоне после столкновения с фурой под Слонимом

4 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Слонимом столкнулись фура и легковушка, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Сегодня, около 1.55, в Слонимский райотдел МЧС от дежурного РОВД поступила информация об аварии на 47-м км трассы Р99 Барановичи - Слоним. Требовалась помощь спасателей.

Выяснилось, что столкнулись большегрузный автомобиль и легковой "Опель", водителя и пассажира которого зажало в салоне. Спасатели с помощью гидравлического инструмента отжали искореженные элементы кузова и извлекли пассажира, находившегося за водительским креслом. Молодой человек 2001 года рождения госпитализирован. Водитель легковушки от травм скончался.

Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГАИ.-0-