Водителя, избившего битой доставщика пиццы, приговорили к 2,5 года "химии"

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Центрального района Минска вынес приговор по уголовному делу о хулиганстве в отношении водителя Porsche Cayenne, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорсуда.

Конфликт, который рассматривался в суде, произошел вечером 12 июля во время движения между 21-летним водителем Daewoo Matiz, который работал доставщиком пиццы, и 33-летним водителем Porsche Cayenne. Остановившись на регулируемом перекрестке на улице Орловской в Минске, водитель Porsche вышел из своего автомобиля и направился в сторону потерпевшего. Через открытое окно, как сообщали ранее правоохранители, он несколько раз ударил водителя Daewoo бейсбольной битой по голове и телу, причинив ему телесные повреждения. После чего сел в автомобиль и уехал.

Поводом к хулиганству стал словесный конфликт с потерпевшим, который, как посчитал обвиняемый, нарушил правила дорожного движения.

Мужчина признан виновным в особо злостном хулиганстве, ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. В соответствии с законом об амнистии его освободили от назначенного наказания частично сроком на 1 год.

Приговор, вынесенный 15 октября, не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-