Водителя маршрутки из Гродно будут судить за серьезное ДТП с фурой

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гродненской области изучила и направила в суд Ивьевского района уголовное дело об аварии с участием маршрутки и фуры. Согласно материалам дела, водитель маршрутного такси имел проблемы со зрением, но ехал без очков, сообщили БЕЛТА в прокуратуре.

По ч.2 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения трем гражданам) обвиняется 27-летний житель Гродно.

"Мужчина работал водителем у индивидуального предпринимателя. Вечером 9 августа 2019 года он вез на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter по маршруту Сморгонь - Гродно 10 пассажиров. На 8-м км автодороги Н-6467 он не заметил остановившийся на перекрестке седельный тягач DAF, из-за чего своевременно не затормозил и столкнулся с автопоездом", - рассказали в прокуратуре.

Впоследствии выяснилось, что авария произошла по причине болезненного состояния. Водитель страдал глазным заболеванием, при котором запрещалось управлять транспортными средствами без очков либо контактных линз. "Мужчина сознательно нарушил ПДД, чем создал угрозу безопасности людей", - отметили в прокуратуре.

В результате ДТП двум пассажирам микроавтобуса причинены опасные для жизни травмы, у одного серьезно пострадало лицо. "К слову, никто из пассажиров маршрутного такси не был пристегнут ремнями безопасности", - добавили в прокуратуре.

Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Гродненской области. После проверки его материалов прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, согласился с правовой квалификацией действий водителя по ч.2 ст.317 УК.-0-