Водителя приговорили к 2 годам с отсрочкой за наезд на пожилого пешехода в Минске

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Советского района Минска вынес приговор по уголовному делу о совершенном ДТП, в результате которого пожилому пешеходу причинены тяжкие телесные повреждения, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорсуда.

Водитель приговорен к двум годам лишения свободы, однако исполнение наказания отсрочено на два года. Это значит, что мужчина не сможет менять место жительства без согласия органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного, выезжать по личным делам на срок более одного месяца за пределы района (города) места жительства. Также он не может посещать кафе, бары, рестораны и другие общественные места, где продают спиртные напитки и пиво на розлив, а в свободное от работы и (или) учебы время должен выполнить общественно полезные работы в объеме 60 ч.

Кроме того обвиняемый лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 5 лет. Приговор еще может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

ДТП произошло 10 декабря 2020 года. За рулем технически исправного автомобиля Audi A4 был обвиняемый, который ехал в направлении проезжей части ул.Мирошниченко в Минске. Проезжая около одного из жилых домов, при повороте он наехал на пешехода 1949 года рождения, который переходил проезжую часть. Потерпевший получил серьезные телесные повреждения.

В суде обвиняемый виновным себя в предъявленном обвинении признал полностью и чистосердечно раскаялся.-0-