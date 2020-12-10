Водителя приговорили к 2,5 годам колонии за смертельное ДТП в Вилейке

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Вилейского района вынес приговор водителю, который сбил пешехода и скрылся, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минского областного суда.

ДТП произошло в августе этого года в Вилейке. Водитель ROVER 416 SI ехал со скоростью примерно 70 км/ч ночью по освещенной фонарями улице. "Проявляя преступную небрежность и невнимательность, превысил разрешенную скорость движения в населенном пункте, отвлекся от управления транспортным средством" и наехал на пешехода, отметили в пресс-службе. От полученных тяжких телесных повреждения он скончался на месте. Водитель скрылся.

Судом обвиняемый признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, и заведомом оставлении его в опасности. Ему назначено 2 года 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Мужчине предстоит выплатить штраф в размере 100 БВ в сумме Br2,7 тыс. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 5 лет.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.-0-