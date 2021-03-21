Водителя с 1,04 промилле алкоголя в крови задержали в Минске

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На проспекте Дзержинского в Минске сотрудники отдела ГАИ задержали водителя с 1,04 промилле алкоголя в крови, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Случай произошел ночью 21 марта. Сотрудники отдела ГАИ Московского РУВД во время дежурства вблизи дома №126 по пр. Дзержинского решили остановить автомобиль "Ниссан". За рулем машины сидел 26-летний водитель. При проверке документов у инспекторов возникло подозрение, что мужчина нетрезв. Жителя столицы доставили на освидетельствование, которое показало 1,04 промилле алкоголя в организме. Позже нарушитель пояснил: выпил две кружки кофе с коньяком, а спустя час поехал в магазин.

В отношении водителя составлен административный протокол, предусмотренный ч. 2 ст. 18.15 КоАП.

Госавтоинспекция просит всех участников дорожного движения: если вы видите, что за руль садится нетрезвый водитель, незамедлительно сообщайте об этом по телефону 102.-0-