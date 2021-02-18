Водителя с 2 промилле алкоголя задержали в Гомеле

18 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле нетрезвый водитель пытался скрыться от ГАИ, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома.
Примерно в 2.00 18 февраля внимание сотрудников батальона ДПС ГАИ УВД облисполкома, которые ехали по улице Хатаевича, привлек "Фольксваген". Водитель совершал маневры, нарушая ПДД, вилял из полосы в полосу.
Инспекторы с помощью маячков подали сигнал остановиться. Автомобилист проигнорировал требование и увеличил скорость. На улице Чехова он не справился с управлением, ушел с полосы движения и заехал в сугроб.
В попытке скрыться от ГАИ мужчина хотел выехать задним ходом, но забуксовал. Даже когда один из инспекторов ДПС открыл дверь "Фольксвагена", водитель все равно пытался продолжить путь.
Мужчину задержали. "Им оказался 33-летний местный житель, который имел явные признаки алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование показало в выдыхаемом воздухе 2 промилле алкоголя", - отметили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ.
На гомельчанина составили несколько административных протоколов.-0-