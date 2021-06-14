Водителя с 3,4 промилле алкоголя задержали в Гомеле

14 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле задержали 31-летнего водителя с 3,4 промилле алкоголя, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома.

В 15.15 8 июня на 102 поступило сообщение от неравнодушных граждан, что по ул.Ильича движется "Хонда", водитель которой, предположительно, находится в состоянии опьянения - нарушает правила дорожного движения, на некоторых участках дорог виляет из полосы в полосу.

Сотрудники Департамента охраны, увидев этот автомобиль, последовали за ним. Водитель "Хонды" заехал на дворовую территорию, припарковался, перебрался на переднее пассажирское сидение и заблокировал все двери.

В это время прибыл наряд ДПС. Госавтоинспекторы потребовали, чтобы водитель вышел из авто. Однако находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения мужчина игнорировал эти требования. Сотрудники ГАИ предупредили, что будут выбивать стекло. В этот момент из дома, возле которого стоял автомобиль, вышел его владелец и открыл машину. Нарушителя задержали.

"Им оказался 31-летний житель Гомеля. В выдыхаемом воздухе у него было 3,4 промилле алкоголя", - рассказали в УГАИ. Отмечается, что ранее гомельчанин неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности. В этот раз на него составили три административных протокола, машину поместили на охраняемую стоянку.

Госавтоинспекторы выразили благодарность всем, кто в подобных случаях не остается равнодушным, и призвали обязательно сообщать о нетрезвых водителях или пешеходах по номеру 102. "Такие участники дорожного движения подвергают опасности и себя, и других ни в чем невиновных людей. Наша с вами задача - вовремя их остановить", - добавили в отделении по агитации и пропаганде.-0-