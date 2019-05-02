Водителя с поддельными правами задержали в Осиповичах

2 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Осиповичах сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль BMW под управлением 26-летнего минчанина. Предъявленные водителем для проверки документы вызвали подозрение, сообщили в управлении ГАИ УВД облисполкома.

Внимательно осмотрев водительское удостоверение, выданное на территории России, инспекторы заподозрили признаки подделки. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Осиповичского РОВД. Позже сотрудники территориального подразделения управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области установили, что водительское удостоверение действительно было поддельным.

В отношении минчанина Осиповичским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 380 УК (подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов). Молодому человеку грозит ограничение свободы на срок до двух лет. Кроме того, он привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством без прав.-0-