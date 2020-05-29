Водителю маршрутки ужесточили наказание за аварию с пострадавшими

29 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Водителю маршрутного такси ужесточили наказание за нарушение Правил дорожного движения. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.

Авария произошла 9 августа 2019 года. Микроавтобус "Мерседес" с 10 пассажирами двигался по маршруту Сморгонь-Гродно. Под Ивье 27-летний водитель не заметил остановившийся на перекрестке седельный тягач. Тормозить он начал слишком поздно, столкновения избежать не удалось. В результате аварии три пассажира маршрутки получили тяжкие телесные повреждения.

"Причиной аварии названо болезненное состояние водителя. Он страдал глазным заболеванием, при котором запрещалось управлять механическими транспортными средствами. Сознательно не используя очки либо контактные линзы для коррекции зрения, обвиняемый нарушил Правила дорожного движения, чем создал угрозу безопасности людей", - рассказали в службе информации прокуратуры региона.

Приговором суда Ивьевского района 27-летний гродненец признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения трем лицам. Суд назначил ему наказание в виде 5 лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспортных средств, сроком на 5 лет.

"Государственный обвинитель - заместитель прокурора Ивьевского района - пришел к выводу о несправедливости назначенного наказания из-за его чрезмерной мягкости и принес апелляционный протест. По мнению гособвинителя, при назначении основного наказания суд в должной мере не учел характер и степень общественной опасности преступления, данные о личности обвиняемого, который многократно привлекался к административной ответственности за правонарушения против безопасности движения и эксплуатации транспорта", - сообщили в прокуратуре.

Судебная коллегия по уголовным делам Гродненского областного суда с учетом доводов апелляционного протеста внесла изменения в приговор и назначила мужчине наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспортных средств, сроком на 5 лет.-0-