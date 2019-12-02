Водолаз погиб во время поисков пропавшего рыбака в Слуцком районе

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2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водолаз Минской областной организации ОСВОД погиб во время поисков пропавшего рыбака в Слуцком районе. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Минской областной организации ОСВОД.
По данным поисково-спасательного отряда "Ангел", житель Слуцка, 36-летний Виталий Чернов, 30 ноября отправился на подводную охоту и пропал. Его поиски 1 декабря велись в реке Сивельга у деревни Великий Быков Слуцкого района.
Во время поисков в период времени после 12.00 погиб 53-летний водолаз маневренно-поисковой группы Минской областной организации ОСВОД.
Обстоятельства устанавливают правоохранители.-0-