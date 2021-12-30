Водолазы ищут утонувших в Западной Двине мальчиков: видимость под водой ограничена

30 декабря, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Полоцком районе почти сутки ищут двух утонувших подростков, провалившихся под лед на Западной Двине, сообщили в программе "Новости "24 часа" на канале СТВ.

В операции задействованы сотрудники ОСВОД, спасательные отряды из Витебска, Минска, Могилева и 11 единиц спецтехники. Накануне днем ребята праздновали день рождения. Позже пошли кататься на тюбинге на горку у реки. Именинник - 10-летний мальчик - решил проверить толщину льда и провалился в воду. Его 12-летний друг пытался помочь выбраться, однако также оказался в воде. Девочка, находившаяся с ними, бросилась искать помощь. Прибежал ее старший брат. Проплыв примерно полкилометра, мальчишек он не обнаружил.

Сегодня ближе к 12.00 было решено сократить территорию поисков, изначально она была около 3 км по течению реки. Работы осложнены тем, что на реке разная глубина: от 1,5 м до 4 м.

Председатель Витебской областной организации ОСВОД Александр Мясоедов рассказал, что водолазы проводят поиск, потому что другими средствами, например сонаром, найти мальчиков невозможно. Видимость под водой ограничена, и течение реки затрудняет положение. Спасательные работы проводятся на ощупь. Под берегом имеются кустарники, и водолазы не везде могут пройти.

Заместитель начальника Витебского областного управления МЧС Сергей Маркевич отметил, что психологи оказывают посильную помощь семьям погибших. Спасатели продолжают поиски и сегодня. На месте трагедии развернут оперативный штаб.-0-