Водолазы нашли тело утонувшего в Ипути 14-летнего мальчика

5 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Водолазы обнаружили утонувшего 14-летнего мальчика в реке Ипуть в Добрушском районе спустя несколько суток, сообщил корреспонденту БЕЛТА ведущий специалист Гомельской областной организации ОСВОД Сергей Костюченко.

Поисковые работы не прекращались с 30 ноября. Водолазы маневренно-поисковой группы ОСВОДа нашли тело ребенка сегодня в 13.37 в 200-250 м от места происшествия.

Как сообщалось, в пятницу вечером два брата вышли с санками на реку. В какой-то момент оба провалились под лед.

В реке Ипуть утонул 14-летний мальчик Как рассказал ведущий специалист областной ОСВОД, условия поиска осложнены погодными условиями: на реке местами лед, местами снежная шуга. Поиски продолжаются.

Один из братьев упал в воду недалеко от берега и смог выбраться самостоятельно. Он сразу побежал за отцом. Дом находился примерно в 70 м от берега. Однако спасти 14-летнего парня не удалось - его унесло течением реки.

Как рассказал Сергей Костюченко, условия поиска были осложнены погодными условиями: на реке местами лед, местами снежная шуга.-0-