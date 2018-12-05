Водолазы нашли тело утонувшего в Ипути 14-летнего мальчика

5 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Водолазы обнаружили утонувшего 14-летнего мальчика в реке Ипуть в Добрушском районе спустя несколько суток, сообщил корреспонденту БЕЛТА ведущий специалист Гомельской областной организации ОСВОД Сергей Костюченко.
Поисковые работы не прекращались с 30 ноября. Водолазы маневренно-поисковой группы ОСВОДа нашли тело ребенка сегодня в 13.37 в 200-250 м от места происшествия.
Как сообщалось, в пятницу вечером два брата вышли с санками на реку. В какой-то момент оба провалились под лед.
Один из братьев упал в воду недалеко от берега и смог выбраться самостоятельно. Он сразу побежал за отцом. Дом находился примерно в 70 м от берега. Однако спасти 14-летнего парня не удалось - его унесло течением реки.
Как рассказал Сергей Костюченко, условия поиска были осложнены погодными условиями: на реке местами лед, местами снежная шуга.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4187 BYN
|2.416 BYN
|2.424 BYN
|USD
|2.135 BYN
|2.132 BYN
|2.135 BYN
|RUB
|3.1961 BYN
|3.192 BYN
|3.2 BYN