Водолазы нашли в Свислочи тело мужчины

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водолазы нашли в реке Свислочь тело убитого жителя Марьиной Горки. Такая информация размещена в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

Сообщается, что 21 января в Марьиной Горке местному жителю были причинены телесные повреждения, от которых он скончался. Его тело сбросили в Свислочь.

Водолазы ОСВОД с применением специального оборудования и методик обследовали акваторию реки, обнаружили и извлекли тело мужчины. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа.-0-