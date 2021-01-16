ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Суббота, 16 января 2021
Минск Переменная облачность -19°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:39 В Германии выбрали возможного преемника Ангелы Меркель В мире
14:31 Гусеничные тракторы МТЗ будут собирать в Башкортостане Экономика
14:28 Свадебные фото середины XX века можно увидеть на выставке в Старых Дорогах Афиша
14:24 Более 100 тыс. партий товаров продано за рубеж гродненским регионом в 2020 году Регионы
14:18 Военнослужащего Пинского погранотряда госпитализировали с ранением Происшествия
14:12 Уровень безработицы в Литве превысил 16% В мире
14:07 В Беларуси активничают телефонные мошенники. Нацбанк дал советы Общество
14:04 В Украине сфера обслуживания перешла на новые правила: теперь все услуги - на украинском В мире
13:46 Более чем 3,7 млн пассажиров воспользовались терминалами самообслуживания БЖД в 2020 году Общество
13:34 Наркодилеров с крупной партией психотропов задержали под Минском Происшествия
13:33 Белорусский рубль на торгах 16 января укрепился к трем основным валютам Экономика
13:15 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1933 пациента с COVID-19, выписаны 2176 Общество
13:14 Жители Новой Боровой остались без отопления - аварийная бригада устраняет проблему Регионы
13:13 ФОТОФАКТ: Морозный Витебск Регионы
12:55 Жители деревни в Гомельском районе просили убрать площадку по переработке промотходов - помог КГК Регионы
12:53 ВРЗ вышел на второе место в чемпионате Беларуси по мини-футболу Спорт
12:50 В Витебской области приняли присягу 44 новобранца МЧС Регионы
12:43 В Китае за пять дней построили временную больницу на 1,5 тыс. палат для заразившихся COVID-19 В мире
12:42 Сильные морозы не повлияли на работу народно-хозяйственного комплекса Брестской области Регионы
12:27 Могилевчанку при продаже детских вещей в интернете обманули на Br2 тыс. Происшествия
12:26 Жителю Солигорска грозит уголовное наказание за оскорбление милиционера в интернете Происшествия
12:24 В Беларуси на реализацию молодежной политики до 2025 года направят Br15,2 млн - Петришенко Общество
12:20 Лесхозы Могилевской области за прошлый год посадили деревья на площади почти 6,5 тыс. га Регионы
12:08 В Житковичах завершено расследование дела о надругательстве над госфлагом Происшествия
12:08 Новый район в Смолевичах планируют застроить к 2023 году Регионы
11:57 Фотовыставка в БГПУ рассказывает о более чем полувековой истории "Звездного похода" Культура
11:46 В Беларуси за 15 дней 2021 года зарегистрировано более 2 тыс. гололедных и холодовых травм Общество
11:40 Facebook запретил организацию через свою сеть мероприятий около Белого дома и Капитолия до инаугурации президента США В мире
11:36 Морозы до -29°С ожидаются в Беларуси 17 января Общество
11:36 В Витебске с карточки финансового аналитика мошенники украли более Br12 тыс. Происшествия
Все новости
Все новости
Происшествия
16 января 2021, 14:18

Военнослужащего Пинского погранотряда госпитализировали с ранением

Фото из архива
Фото из архива

16 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Военнослужащего Пинского пограничного отряда с ранением госпитализировали в больницу. Такая информация опубликована на официальном сайте ГПК, сообщает БЕЛТА.

"Военнослужащий 15 января во время несения службы совершил попытку суицида с применением огнестрельного оружия. Рядовой, уроженец города Борисова 2002 года рождения, с прошлого мая проходит срочную военную службу в органах пограничной службы. С ноября служит на пограничном посту "Мутвица". В тот день находился в наряде по проверке документов на въезд в пограничную полосу", - рассказали в Госпогранкомитете.

На место происшествия были вызваны скорая медицинская помощь и следственно-оперативная группа. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Отмечается, что молодой человек по службе характеризуется положительно.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
ГПК травматизм
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Происшествия
Скриншот из видео МВД Наркодилеров с крупной партией психотропов задержали под Минском
Фото из архива Могилевчанку при продаже детских вещей в интернете обманули на Br2 тыс.
Фото из архива Жителю Солигорска грозит уголовное наказание за оскорбление милиционера в интернете
Фото СК В Житковичах завершено расследование дела о надругательстве над госфлагом
Фото из архива В Витебске с карточки финансового аналитика мошенники украли более Br12 тыс.
Фото из архива Суд приговорил жителя Полоцка к 20 годам колонии за убийство и избиение
Главное
Павел Каллаур, Александр Лукашенко и Валерий Бельский "Экономика прежде всего" - Лукашенко ориентирует банки на кредитование реального сектора, но без "воздушных денег"
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1933 пациента с COVID-19, выписаны 2176
В Беларуси на реализацию молодежной политики до 2025 года направят Br15,2 млн - Петришенко
В Беларуси активничают телефонные мошенники. Нацбанк дал советы
Топ-новости
Эксперты: Всебелорусское народное собрание - проявление прямой и непосредственной демократии
Чем гордится Катар в дружбе с Беларусью - Мешааль Аль-Аттыя о 25-летии дипотношений
В Беларуси утверждена программа по увеличению потребления населением электроэнергии
Власти Минска рассказали о предстоящих изменениях в генплане столицы
В Беларуси за 15 дней 2021 года зарегистрировано более 2 тыс. гололедных и холодовых травм
И в снег, и в ледяную воду! Люди-моржи, которым мороз нипочем на архивных фотографиях БЕЛТА
Гусеничные тракторы МТЗ будут собирать в Башкортостане
Сильные морозы не повлияли на работу народно-хозяйственного комплекса Брестской области
ГАИ призывает водителей и пешеходов к повышенному вниманию на дороге
Белорусские школьники завоевали 25 медалей на международной олимпиаде по информатике
Безопасность во время крещенских купаний в Беларуси обеспечат около 400 спасателей ОСВОД
ФОТОФАКТ: Морозный Витебск
Белорусский рубль на торгах 16 января укрепился к трем основным валютам
Жители деревни в Гомельском районе просили убрать площадку по переработке промотходов - помог КГК
Три новые станции минского метро должны ввести в середине 2023 года
Релама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Благотворительная акция "Наши дети" Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.