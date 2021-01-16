Военнослужащего Пинского погранотряда госпитализировали с ранением

16 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Военнослужащего Пинского пограничного отряда с ранением госпитализировали в больницу. Такая информация опубликована на официальном сайте ГПК, сообщает БЕЛТА.
"Военнослужащий 15 января во время несения службы совершил попытку суицида с применением огнестрельного оружия. Рядовой, уроженец города Борисова 2002 года рождения, с прошлого мая проходит срочную военную службу в органах пограничной службы. С ноября служит на пограничном посту "Мутвица". В тот день находился в наряде по проверке документов на въезд в пограничную полосу", - рассказали в Госпогранкомитете.
На место происшествия были вызваны скорая медицинская помощь и следственно-оперативная группа. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.
Отмечается, что молодой человек по службе характеризуется положительно.-0-