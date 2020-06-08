Военнослужащий зенитной ракетной бригады погиб от огнестрельной травмы

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военнослужащий 1999 года рождения погиб от огнестрельной травмы. Такую информацию на своем официальном аккаунте в Telegram-канале разместила пресс-служба Министерства обороны, сообщает БЕЛТА.

Следователи сейчас проводят проверку по факту гибели рядового, проходившего службу в зенитной ракетной бригаде. Обстоятельства произошедшего выясняет комиссия Минобороны совместно со Следственным комитетом.

Министерство обороны выражает соболезнования родным и близким рядового.-0-