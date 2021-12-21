"Военврач из Йемена" выманил у брестчанки свыше Br22 тыс.

21 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Виртуальный друг по переписке выманил у жительницы Бреста свыше Br22 тыс., сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Следственного комитета.

В сентябре этого года 64-летняя брестчанка в мессенджере познакомилась с мужчиной, который представился военным врачом из Йемена. После продолжительной переписки он расположил к себе женщину и сообщил, что готов приехать к ней. Однако при пересечении границы у друга по переписке якобы возникли проблемы с документами, и он попросил пенсионерку оплатить расходы на переезд.

В общей сложности доверчивая женщина перечислила виртуальному "возлюбленному" более Br22 тыс. Когда "военврач" перестал выходить на связь, брестчанка поняла, что ее обманули, и обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.209 (мошенничество в крупном размере) УК.-0-