Вокзал в Барановичах "заминировала" 42-летняя женщина

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Железнодорожный вокзал в Барановичах "заминировала" 42-летняя местная жительница, которая состоит на учете у психиатра, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

Женщина ранее уже привлекалась в административной ответственности по статье 18.23 КоАП "Hарушение правил дорожного движения пешеходом и иными участниками дорожного движения либо отказ от прохождения проверки (освидетельствования)". "Сообщение о минировании не подтвердилось, вокзал работает в нормальном режиме", - сообщил Сергей Дученко.

Информация о минировании здания железнодорожного вокзала станции "Барановичи - Полесские" поступило сегодня в 9.45 на горячую линию МЧС. На месте работали милиция, спасатели, саперы.-0-