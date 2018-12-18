Вора-форточника задержали в Свислочском районе

18 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Вора-форточника задержали в деревне Великое Село Свислочского района, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

В одном из домов осталось приоткрытым окно. Мужчина 1978 года рождения забрался внутрь через форточку, похитил Br95 и продукты на сумму около Br250. Жилище он покинул тем же путем.

"Хозяин дома, 82-летний пенсионер, вернулся лишь на следующий день. Заметив пропажу, обратился в милицию", - рассказали в пресс-службе УВД.

Личность злоумышленника была оперативно установлена, его задержали. Уголовное дело возбуждено по статье "Кража".-0-