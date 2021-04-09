Воров металлолома задержали под Пинском

9 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Пинские оперативники задержали троих мужчин по подозрению в серии краж металлолома, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.

В милицию обратились несколько пинчан с заявлениями о краже имущества с участков в садовых товариществах. Во всех случаях злоумышленники похитили исключительно металлолом и оставленные на виду изделия из металла. Например, у одного мужчины пропал автомобильный прицеп.

"Оперативники сосредоточились на поиске злоумышленников и скоро поставили точку в этой серии краж, установив личности похитителей и задержав их с поличным. Часть имущества уже возвращена владельцам", - отметили в УВД. Фигурантов задержали в лесу недалеко от Пинска. Ими оказались трое неработающих мужчин. Двое из них раньше были судимы за имущественные преступления. В легковом автомобиле, на котором они ехали, была сложена часть похищенных вещей.

Выяснилось, что жертвами троицы стали не только хозяева частных подворий. Также их подозревают в краже из приемно-заготовительного пункта вторсырья. Украденный металлолом мужчины складировали в гараже одного из подельников. Часть успели продать.

"Правоохранители продолжают работать с задержанными. Их проверяют на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории региона. Следователи дали правовую оценку действиям фигурантов", - добавили в УВД.-0-

Фото УВД Брестского облисполкома