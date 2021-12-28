Воровал, выносил вещи из дома: в Могилеве мать попросила ограничить сына в посещении игорных заведений

28 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевчанин по иску прокуратуры ограничен в посещении игорных заведений. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Могилевской области.

В прокуратуру Могилева обратилась местная жительница с просьбой ограничить ее сына в посещении игорных заведений, в том числе виртуальных, и участии в азартных играх, поскольку он своим увлечением ставил ее в тяжелое материальное положение. Прокуратура провела проверку по данному обращению и изучила доводы женщины.

Установлено, что сын заявительницы постоянно посещал игорные заведения, где проигрывал значительные суммы, фактически проживал за счет матери. При этом он не участвовал в оплате коммунальных услуг, покупке продуктов питания, одежды и других необходимых для жизни принадлежностей.

Кроме того, молодой человек сдавал в ломбард бытовую технику, а вырученные за нее деньги тратил в игровых автоматах. Все ценные вещи, денежные средства, ювелирные украшения мать могилевчанина была вынуждена прятать, так как утратила доверие к сыну.

В ходе проверки также оказалось, что мужчина неоднократно похищал дорогостоящие алкогольные напитки из различных магазинов города, а вырученные от их реализации деньги тратил в игровых автоматах. Только за 2021 год за такие хищения его один раз привлекали к уголовной ответственности и семь - к административной.

Согласно информации, представленной ООО "Мониторинговый центр по игорному бизнесу", могилевчанин с 1 января 2019 года по 6 октября 2021 года около 390 раз получал выплаты по играм, что подтвердило многочисленные факты посещения им названных заведений.

По результатам проверки прокурор Могилева в интересах женщины направил в суд Октябрьского района областного центра иск об ограничении ее сына в посещении игорных заведений, виртуальных игорных заведений и участии в азартных играх.

"Согласно п.14 положения об осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса, утвержденного указом Президента от 10 января 2005 года №9, в случае если физическое лицо из-за участия в азартных играх ставит себя и (или) свою семью в тяжелое материальное положение, оно может быть ограничено в посещении игорных заведений, виртуальных игорных заведений и участии в азартных играх на срок от 6 месяцев до 3 лет по решению суда", - пояснили в службе информации прокуратуры.

Решением суда требования прокурора города удовлетворены в полном объеме - к правам могилевчанина применены соответствующие ограничения на срок 3 года. Решение суда вступило в законную силу.

Копия решения направлена в ООО "Мониторинговый центр по игорному бизнесу" для установления ограничения. Мужчина включен в перечень лиц, которых запрещено допускать в игорное заведение и к участию в азартных играх.-0-