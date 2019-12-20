Восемь человек эвакуировали при пожаре квартиры в мозырской многоэтажке

20 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Восемь человек эвакуировали при пожаре квартиры в многоэтажном доме в Мозыре, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре квартиры в доме по ул. Социалистической райцентра поступило 19 декабря около 14.00. Когда спасатели прибыли на место, из окна квартиры на седьмом этаже шел дым.

Фото Гомельского областного управления МЧС

Из соседних и расположенных выше квартир работники МЧС эвакуировали 8 человек, в том числе ребенка. Людей вывели с использованием масок. В госпитализации никто не нуждался.

Пожар ликвидирован. Повреждено имущество в жилой комнате квартиры, закопчены стены и потолок.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем.-0-