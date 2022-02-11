11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Воспитатель детсада стала фигурантом дела о воспрепятствовании праву на участие в референдуме, сообщил журналистам заместитель начальника УСК по Минску Андрей Гриб, передает корреспондент БЕЛТА.
Преступление расследуется во Фрунзенском (г.Минска) районном отделе Следственного комитета.
"Предварительно установлено, что женщина, 59 лет, действуя в сговоре с иными лицами, изготовила листовки с заранее подготовленным текстом с призывами о срыве и нарушениях, которые будут допущены в ходе проведения 27 февраля референдума. Подозреваемая работает воспитателем в дошкольном учреждении, является подписчиком различных деструктивных Telegram-каналов", - рассказал Андрей Гриб.
В ходе осмотра ее рабочего места изъяты листовки с призывами приводить в негодность бюллетени для голосования, которые она намеревалась размещать в общедоступных для граждан местах на территории столицы.
Женщина задержана, с ее участием проводятся следственные действия.-0-