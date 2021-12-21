Воспитательница из Мозыря задержана за надругательство над госфлагом

21 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. За надругательство над госфлагом задержана воспитатель детсада в Мозыре, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал МВД.

Снимок с запечатленным преступным перформансом появился в региональном экстремистском Telegram-канале в октябре. Сотрудники Мозырского РОВД установили, что к содеянному причастна 50-летняя жительница райцентра - воспитатель детского сада. Она повесила флаг на мусорный контейнер и сделала фотографию. По словам женщины, на такой шаг пошла ради забавы.

Возбуждено уголовное дело за надругательство над государственным флагом. Воспитатель детского сада водворена в ИВС.

В прошлом году фигурантка привлекалась к административной ответственности за участие в несанкционированном массовом мероприятии в Мозыре.-0-