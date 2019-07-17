Возбуждено дело о банкротстве ОАО "Поставский райагросервис"

17 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Экономический суд Витебской области возбудил производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) ОАО "Поставский райагросервис" и установил защитный период на месяц, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе суда.

Временным управляющим назначен Андрей Короленок. Ему предстоит принять меры по сохранности имущества должника, проанализировать его финансовое состояние и платежеспособность, чтобы определить наличие оснований для открытия конкурсного производства.

Согласно материалам дела задолженность райагросервиса составляет около Br5,4 млн, в том числе долги по зарплате около Br33 тыс. Среди 74 кредиторов в основном предприятия АПК и ОАО "Беларуськалий". В отношении акционерного общества возбуждено около 200 исполнительных производств на общую сумму более Br3 млн. Балансовая стоимость имущества превышает Br8 млн. Кроме того, почти 150 организаций задолжали Поставскому райагросервису суммарно около Br1,2 млн. Свыше 80% дебиторов - сельхозпредприятия, которые проходят процедуру досудебного оздоровления по указу №399.

По предварительному заключению Департамента по санации и банкротству Министерства экономики, Поставский райагросервис является неплатежеспособной организацией, при этом неплатежеспособность приобретает устойчивый характер. У предприятия, работающего с убытками, отсутствуют собственные оборотные средства, размер его обязательств составляет около 74% стоимости активов.

ОАО "Поставский райагросервис" специализируется на агрохимическом обслуживании сельхозпредприятий, занимается мясо-молочным производством, выращиванием зерновых и рапса. Более 99,6% акций ОАО находится в коммунальной собственности Поставского района. Акционерное общество проходило досудебное оздоровление, в том числе по указу от 4 июля 2016 года №53. С ноября 2018 года предприятие как имущественный комплекс передано в доверительное управление ОАО "Поставский молочный завод".

По словам управляющего райагросервисом Дмитрия Януковича, в организации трудятся 44 человека, в основном те, кто задействован на оказании услуг хозяйствам и обслуживании дойного стада. На балансе райагросервиса остаются две фермы и около 700 голов скота, в том числе более 300 коров, а также примерно 2 тыс. га сельхозугодий, которые весной засевали уже соседние хозяйства.

После того как на общем собрании акционеров было принято решение по поводу обращения в экономический суд с заявлением об экономической несостоятельности, принимались меры по трудоустройству работников на других предприятиях региона. На балансе должника числятся объекты социальной сферы - около 50 жилых домов и квартир, из которых около 60% пустуют, а также общежитие. Передачей их в коммунальную собственность предстоит заняться временному управляющему во время процедуры банкротства.-0-