Возбуждено производство по делу об экономической несостоятельности Толочинского райпо

8 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Экономический суд Витебской области возбудил производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) Толочинского районного потребительского общества, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе суда.

Накануне собрание уполномоченных общества приняло решение о нецелесообразности проведения досудебного оздоровления райпо и необходимости обращения в суд с заявлением о своей экономической несостоятельности. Согласно представленным документам, кредиторская задолженность райпо превышает Br4,7 млн, при этом его имущество оценивается в сумму свыше Br5,5 млн.

В целях проверки наличия оснований для открытия конкурсного производства и обеспечения сохранности имущества суд установил в отношении должника защитный период до 30 апреля 2019 года. Временным управляющим назначен индивидуальный предприниматель Николай Миронов.

Толочинское райпо зарегистрировано решением Витебского облисполкома от 20 октября 1999 года. Списочная численность работников предприятия составляет 100 человек, из них 23 специалиста находятся в социальном отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.-0-