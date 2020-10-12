Возбуждено уголовное дело о ДТП с участием пешеходов на пр.Пушкина в Минске

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием пешеходов на проспекте Пушкина в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, 11 октября около 23.00 37-летний водитель на автомобиле Volkswagen двигался по проспекту Пушкина. Проезжая вблизи дома №30, он совершил наезд на двух пешеходов, находившихся на проезжей части. В результате ДТП 50-летнему мужчине и 52-летней женщине причинены множественные телесные повреждения, с которыми они госпитализированы.

Водитель Volkswagen задержан. Установлено, что у мужчины вчера был день рождения и в момент ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения. Концентрация этилового спирта в выдыхаемом воздухе - 1.96 промилле.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.317 Уголовного кодекса. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Следователями проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы.

Граждан, которые располагают какими-либо сведениями о вышеуказанном происшествии, следователи просят обратиться в УСК по Минску по телефонам: (8017) 389-55-55 и (8033) 333-67-19.-0-