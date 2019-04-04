Возбуждено уголовное дело о квартирных махинациях в отношении пяти гомельчан

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Гомельской области возбудило уголовное дело о мошенничестве в сфере продажи недвижимости, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

По версии следствия, 50-летний обвиняемый по предварительному сговору с группой лиц убедил 42-летнего неработающего жителя Гомеля продать свою квартиру и переехать в сельскую местность. Потерпевшему обещали доплату за переезд в более дешевое, но благоустроенное жилье. В итоге мужчина стал собственником заброшенного дома в Речицком районе. Обещанных денег он не получил.

Обвиняемыми по этому факту признаны пять жителей областного центра: 50-летний мужчина, женщины в возрасте 67 и 46 лет и молодая супружеская пара.

Фото размещено на сайте Следственного комитета

Два фигуранта уголовного дела также обвиняются в обмане 51-летней гомельчанки. Они убедили женщину обменять свою квартиру на другую с меньшей площадью. Обещали доплату в размере $10 тыс. Свое обещание обвиняемые не выполнили.

У следствия есть основания полагать, что все обвиняемые по уголовному делу могут быть причастны к иным эпизодам преступной деятельности.

Оперативное сопровождение дела осуществляли сотрудники 8-го управления (по Гомельской области) ГУБОПиК МВД Беларуси.-0-