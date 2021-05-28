Возбуждено уголовное дело о превышении служебных полномочий экс-директором предприятия в Минске

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель прокурора Фрунзенского района Минска возбудил в отношении бывшего директора столичного предприятия уголовное дело о превышении служебных полномочий, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

Уголовное дело возбуждено по результатам проверки межведомственной рабочей группы из числа представителей прокуратуры и УВД администрации Фрунзенского района Минска.

Известно, что руководитель, в чьи обязанности входило распоряжение имуществом организации, в том числе ее деньгами на расчетных счетах, не ранее 23 марта 2020 года из личной заинтересованности подписал без проведения процедуры закупки заведомо фиктивный договор строительного подряда по выполнению ремонтно-строительных работ складских помещений, а затем организовал составление поддельной закупочной документации.

Как отметили в прокуратуре, это повлекло тяжкие последствия для возглавляемого предприятия - ущерб в особо крупном размере на Br228 тыс.

Для организации предварительного расследования прокуратура направила уголовное дело во Фрунзенский (Минска) районный отдел Следственного комитета.-0-