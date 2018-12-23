Возбуждено уголовное дело по ДТП с тремя погибшими в Рогачевском районе

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело возбуждено в отношении водителя автомобиля "Ниссан" - участника лобового ДТП с тремя погибшими в Рогачевском районе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Следственного комитета Беларуси.
Авария произошла 22 декабря на автодороге Жлобин - Рогачев вблизи деревни Лучин. Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Ниссан" на закруглении дороги выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с "Ауди". В результате аварии три женщины, пассажирки автомобиля "Ниссан", скончались.
Следователи просят откликнуться очевидцев ДТП или тех, у кого сохранилась запись видеорегистратора, отражающих обстоятельства аварии, по телефонам (44) 772-75-45, (29) 345-29-37.-0-
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