2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с двумя погибшими детьми в Докшицком районе. Об этом БЕЛТА сообщили с Следственном комитете.

Как сообщалось, 1 января днем на автодороге М3 Минск - Витебск вблизи деревни Замосточье водитель Skoda не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с маршрутным такси Mercedes. В результате ДТП двое детей 7 и 10 лет, которые были в легковом автомобиле, погибли на месте, водитель и еще один пассажир госпитализированы. Пассажиры и водитель микроавтобуса не пострадали.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

"УСК по Витебской области в отношении 39-летнего водителя автомобиля Skoda возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух человек) Уголовного кодекса Беларуси", - отметили в СК.-0-