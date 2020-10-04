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04 октября 2020, 11:36

Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с двумя погибшими в Кобринском районе

Фото МВД
Фото МВД

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Кобринском районе, где погибли два человека, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

По данным следствия, в ночь на 4 октября в деревне Петьки Кобринского района произошло столкновение автомобилей Audi под управлением 31-летнего жителя Пружанского района и Fiat под управлением 29-летнего жителя Кобринского района. В результате ДТП водители обеих машин от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК.

Следователи провели осмотр места происшествия с использованием возможностей передвижной криминалистической лаборатории, назначены судебно-медицинские и автотехнические экспертизы. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.-0-

В Кобринском районе при столкновении легковушек погибли два человекаВ Кобринском районе при столкновении легковушек погибли два человека
По предварительной информации, 31-летний житель Пружанского района на Audi потерял управление на закруглении дороги, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Fiat, за рулем которого был 29-летний житель Кобринского района. В результате аварии оба водителя погибли.

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