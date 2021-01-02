2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с двумя погибшими в Свислочском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

"Вечером 1 января 26-летняя девушка, управляя Audi, двигалась по автодороге Свислочь - Доброволя. По предварительным данным, вблизи города Свислочь она не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с Fiat. В результате ДТП 69-летний пассажир Fiat, а также 48-летняя пассажирка Audi скончались на месте происшествия. Еще 4 человека доставлены в учреждение здравоохранения с телесными повреждениями различной степени тяжести", - рассказали в СК.

Следователями совместно с сотрудниками ГКСЭ осмотрено место происшествия, зафиксирована следовая картина, изъяты необходимые объекты для исследования.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) Уголовного кодекса.

"Следственный комитет в очередной раз обращается к водителям с просьбой быть максимально внимательными и осторожными во время движения, особенно в темное время суток. Учитывайте погодные условия при выборе скоростного режима", - добавили в ведомстве.-0-