21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с лосем в Минском районе, где погибли три человека. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, 20 сентября около 21.10 46-летний водитель автомобиля Kia Sportage двигался по 15-му километру автодороги Минск - Микашевичи в направлении Слуцка. Он наехал на выбежавшего на проезжую часть лося, после чего выехал на полосу встречного движения и там столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем Peugeot.

В результате аварии водитель автомобиля Kia, а также 39-летний водитель автомобиля Peugeot и его 39-летняя супруга погибли на месте происшествия. Сын погибших, находившийся в автомобиле Peugeot, госпитализирован с телесными повреждениями.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.317 УК. Граждан, которые располагают какими-либо сведениями о происшествии, следователи просят обратиться по телефонам: (8017) 302-53-46 и (8017) 302-54-69.-0-

Фото Следственного комитета