Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с погибшим пешеходом в Минске

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по городу Минску устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием пешехода, произошедшего в октябре этого года. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

По данным следствия, 14 октября около 13.45 60-летний водитель, управляя автомобилем Iveco, двигался задним ходом по тротуару улицы Плеханова в Минске. Проезжая вблизи дома №89, он совершил наезд на пешехода, который двигался в попутном направлении позади транспортного средства. С полученными телесными повреждениями 72-летний мужчина был госпитализирован в учреждение здравоохранения, где скончался 3 ноября.

Следователями установлено, что подозреваемый работает водителем и приехал к указанному дому на разгрузку товара.

В рамках расследования уголовного дела назначено проведение экспертных исследований, производство которых поручено специалистам ГКСЭ. В ходе следствия сотрудники Следственного комитета уделят пристальное внимание выяснению причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Водитель Iveco признан подозреваемым по уголовному делу, возбужденному по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодека.

Граждан, которые располагают какими-либо сведениями о вышеуказанном происшествии, следователи просят обратиться в следственное управление по адресу: г. Минск, ул. Первомайская, 7 или по телефонам (8-017) 389-54-35 и (8 -033) 333-67-19.-0-