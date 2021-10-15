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15 октября 2021, 17:30

Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием маршрутки в Минске

Фото УСК по Минску
Фото УСК по Минску

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управлением Следственного комитета по городу Минску устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская.

"Днем 13 октября 54-летний водитель, управляя автомобилем Kia Rio, двигался по проспекту Независимости. При перестроении из второй полосы движения в первую он столкнулся с автомобилем Mercedes под управлением 47-летнего мужчины, двигавшегося в попутном направлении. После этого Mercedes выехал за пределы проезжей части, где совершил наезд на опору уличного освещения. В результате ДТП пострадали восемь пассажиров Mercedes. Четверо, 60 и 34 -летние женщины, а также 4 и 12-летние девочки, госпитализированы в учреждения здравоохранения Минска, остальные - после оказания медицинской помощи отпущены домой", - рассказали в УСК.

Следователем с участием специалиста ГКСЭ и сотрудников ГАИ проведен осмотр места происшествия, назначены автотехнические и судебно-медицинские экспертизы.

В отношении водителя Kia возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений) УК.

Граждан, которые располагают какими-либо сведениями о вышеуказанном происшествии, следователи просят обратиться в УСК по адресу: г. Минск, ул. Первомайская, 7 или по телефонам: (8-017) 389-55-55 и (8-033) 333-67-19.-0-

Фото УСК по Минску

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