Возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Чашникском районе с пострадавшим ребенком

5 ноября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Чашникским районным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал ребенок. Такая информация размещена на сайте Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

Днем 4 ноября 37-летний мужчина, управляя автомобилем Peugeot, двигался по автодороге Р101 Бешенковичи - Чашники. На территории Чашникского района не справился с управлением и допустил столкновение с движущимся в попутном направлении трактором МТЗ с прицепным плугом.

В результате ДТП пассажир легкового автомобиля, 13-летняя девочка, получила тяжкие телесные повреждения. Она госпитализирована.

Фото СК

Следователем с привлечением специалиста УГКСЭ по Витебской области проведен осмотр места происшествия, назначен ряд экспертных исследований. Установлено, что в момент ДТП водитель Peugeot был трезв.

Чашникским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) УК.-0-