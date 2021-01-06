6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Докшицком районе с погибшим. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.
Как сообщалось, по предварительным данным, в ночь с 5 на 6 января компания распивала спиртное в Докшицком районе. После чего двое мужчин уехали на автомобиле Volvo. На 72-м км автодороги Р3 Логойск - Зембин - Глубокое - граница Латвии (Урбаны) вблизи деревни Волча водитель не справился с управлением. Машина упала с моста, где перевернулась и загорелась.
Хозяин авто выбрался из него и скрылся с места происшествия. Он задержан. Второй мужчина - 38-летний житель Докшицкого района погиб на месте.
По факту ДТП Докшицким РОСК возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса.
Владелец автомобиля в настоящее время находится в больнице. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.-0-