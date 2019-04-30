Возбуждено уголовное дело по факту лесного пожара в Гродненском районе

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по Гродненской области возбудило уголовное дело по факту уничтожения и повреждения леса, древесно-кустарниковой растительности по неосторожности, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Вблизи одной из деревень Гродненского района 24 апреля загорелась сухая растительность. Это привело к лесному пожару на площади около 770 га и уничтожению лесов лесного фонда Ивацевичского военного лесхоза, Гожского лесничества ГЛХУ "Гродненский лесхоз" и древесно-кустарниковой растительности, не входящей в состав лесного фонда. Причинен ущерб в особо крупном размере - на сумму свыше 500 БВ (одна БВ - Br25,5).

Следователи и сотрудники милиции проводят комплекс следственных и процессуальных действий, оперативно-разыскных мероприятий, которые направлены на установление тех, по вине которых произошло возгорание. Определяется окончательная сумма ущерба. Расследование продолжается.-0-