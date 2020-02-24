Возбуждено уголовное дело по факту надругательства над могилой в Старых Дорогах

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Минской области возбудила уголовное дело по ч.1 ст.347 УК по факту надругательства над могилой в Старых Дорогах, сообщил БЕЛТА старший прокурор отдела прокуратуры Минской области Геннадий Вешторт.

Неизвестный в течение трех дней - с 12 по 14 ноября 2019 года - дважды, действуя из низменных побуждений и пренебрегая принципами морали, надругался над могилой, расположенной на Стародорожском городском кладбище. Подозреваемый умышленно облил битумным лаком памятник и надгробную плиту.

За надругательство над могилой предусмотрена уголовная ответственность - до 3 лет лишения свободы.-0-