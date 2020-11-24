24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возбуждено уголовное дело по факту перекрытия дороги в Молодечно, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

По данным следствия, 21 ноября около 10.00 несколько человек вышли на проезжую часть улицы Великий Гостинец в Молодечно и растянули плакат, перекрыв тем самым движение автомобильного транспорта. К приезду милиционеров они скрылись.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.342 УК (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и повлекших нарушение работы транспорта).

Спустя несколько дней по подозрению в этом преступлении были задержаны 28-летний и 34-летний местные жители. "Один из них пояснил, что об уличной акции узнал из чата в Telegram-канале, который был создан накануне протеста для обсуждения действий участников, в том числе по блокировке движения. Чтобы милиционеры не вычислили мужчину, он порезал и сжег куртку, в которой выходил на перформанс. У второго фигуранта при обыске жилища нашли баллончики с краской белого и красного цвета. Сейчас выясняется, где мог использоваться аэрозоль", - добавила в Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

В настоящее время с задержанными проводятся следственные действия. Устанавливаются другие участники преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.-0-