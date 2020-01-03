Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство сотрудников МВД в Верхнедвинске

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства ранения сотрудников МВД в Верхнедвинске. Районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.1 ст.14 УК, ст.362 УК (покушение на убийство сотрудников органов внутренних дел) в отношении 18-летнего юноши. Об этом БЕЛТА сообщили в СК.

Следствие установило, что утром 1 января молодой человек, действуя из хулиганских побуждений, грубо нарушал общественный порядок вблизи Верхнедвинского отделения Департамента охраны МВД. "Дежуривший в отделении сотрудник немедленно передал информацию об этом ближайшему наряду милиции. Во время задержания молодой человек оказал сопротивление и причинил ножевые ранения двум сотрудникам органов внутренних дел, прибывшим на вызов", - проинформировали в СК.

"Сотрудникам милиции оказана необходимая медицинская помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает. С подозреваемым в настоящее время проводятся неотложные следственные действия. Расследование продолжается", - отметили в ведомстве.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия. Были обнаружены две стеклянные емкости с жидкостью с запахом горюче-смазочных материалов, которые парень успел бросить на территорию отделения департамента. "Изъятые объекты направлены на исследование. В отношении задержанного следователями назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза", - добавили в СК.-0-