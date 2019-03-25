25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возбуждено уголовное дело по факту повреждения мемориала в Куропатах, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Минским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту умышленного повреждения материальных объектов, которым присвоен статус историко-культурной ценности. "23 марта в милицию поступило сообщение о том, что на территории места захоронения жертв политических репрессий в урочище Куропаты с использованием краски сделаны надписи на мемориальных объектах. Прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группой проведен тщательный осмотр места происшествия, зафиксированы и изъяты следы. По результатам проверочных мероприятий возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.344 УК", - проинформировали в ведомстве.

Назначен ряд экспертиз, производство которых поручено экспертам управления ГКСЭ по Минской области. Комплекс следственных и процессуальных действий для установления фактических обстоятельств произошедшего продолжается. Органу дознания даны поручения о проведении оперативно-разыскных мероприятий, чтобы найти причастных к противоправным действиям.-0-