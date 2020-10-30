Возбуждено уголовное дело по факту приведения в непригодное состояние поезда в Брестской области

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области возбуждено уголовное дело по факту приведения в непригодное состояние поезда и средств сигнализации. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

По данным следствия, утром 29 октября неустановленное лицо находясь на железнодорожном полотне вблизи деревни Тевли Кобринского района замкнуло металлическим проводом пару рельс, чем вывело из строя средство сигнализации. В связи с этим произошло внештатное срабатывание сигнализации, что привело к незапланированной остановке поезда сообщением Барановичи - Брест.

Кроме этого, после остановки поезда злоумышленник открыв кран осуществил развоздушивание тормозной системы поезда, приведя его в непригодное для эксплуатации состояние. Указанные действия повлекли задержку данного поезда и следовавшего за ним в попутном направлении пассажирского поезда.

По данному факту Кобринским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.309 (умышленное приведение в негодность транспортного средства или путей сообщения) УК. Следователями во взаимодействии с сотрудниками милиции проводится работа по установлению лица, совершившего преступление.

УСК по Брестской области сообщает, что за умышленное разрушение, повреждение или приведение иным образом в непригодное для эксплуатации состояние средств железнодорожного, водного, воздушного, автодорожного, магистрального трубопроводного транспорта, путей сообщения, сооружений на них, средств сигнализации или связи или другого транспортного оборудования, если эти действия заведомо для виновного могли повлечь смерть человека, крушение, аварию либо иные тяжкие последствия предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.-0-