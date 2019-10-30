Возбуждено уголовное дело по факту смерти рабочего при взрыве котла в Жодино

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по Минской области устанавливает обстоятельства происшествия в Жодино, в результате которого один человек погиб, четверо пострадали. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Днем 29 октября на территории производственной базы ГУП "Жодинская ОЖКХ" при запуске твердотопливного отопительного котла произошел взрыв. "От полученных травм скончался 43-летний машинист котельной. Четверо работников организации были доставлены в учреждение здравоохранения. После оказания медицинской помощи одна из пострадавших, 54-летняя женщина, отпущена домой", - рассказала Татьяна Белоног. Повреждено здание и оборудование котельной.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 306 УК (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Предварительное расследование поручено группе следователей из следственного управления УСК по Минской области и Жодинского ГОСК.

Допрашиваются должностные лица, работники предприятия. Изъята техническая документация на используемое оборудование, которая регламентирует производственный процесс и охрану труда. Назначены необходимые экспертизы для установления причины смерти мужчины, степени тяжести полученных пострадавшими повреждений и иных обстоятельств произошедшего. Их производство поручено специалистам ГКСЭ.-0-