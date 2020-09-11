Возбуждено уголовное дело по факту событий в центре Минска 6 сентября

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске возбуждено уголовное дело по факту организации и участия в нарушении общественного порядка. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

"По факту организации и активного участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок 6 сентября в центральной части города Минска, сопряженных с явным неповиновением законным требованиям сотрудников милиции, а также повлекших нарушение работы общественного транспорта, учреждений и организаций возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 342 УК. Все размещенные в интернете видеоматериалы изучаются следователями", - рассказали в СК.

Из-за остановки транспортного движения коммунальному предприятию причинен ущерб на общую сумму более Br30 тыс. Подозреваемыми в совершении вышеуказанного преступления являются четверо граждан в возрасте от 18 до 32 лет.

Кроме этого, 18-летняя девушка в связи с повреждением спецсредства после нанесения надписей баллончиками с лакокрасочным веществом признана подозреваемой по уголовному делу, возбужденному по ч. 2 ст. 339 (хулиганство) УК.

Сотрудники милиции продолжают устанавливать лиц, причастных к противоправной деятельности.-0-