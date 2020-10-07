7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возбуждено уголовное дело по факту травмирования пьяным мужчиной ребенка в Гродно, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

"По данным следствия, 6 октября около 19.00 50-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения находился на одной из детских площадок в Гродно. Там он стал хватать за руки пятилетнего мальчика. За ребенка стала заступаться компания других детей. Мужчине это не понравилось, из-за чего он бросил стеклянную бутылку в голову 10-летнему мальчику. Ребенок госпитализирован с тяжелой травмой", - рассказали в СК.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяты необходимые объекты, назначены экспертизы, допрашиваются свидетели.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.147 УК (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения). Подозреваемый задержан. В настоящее время с ним проводятся следственные действия.

Установлено, что мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности и в день произошедшего освободился из мест лишения свободы.-0-