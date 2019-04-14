Возбуждено уголовное дело по факту травмирования солдата-срочника в Минске

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет устанавливает обстоятельства происшествия в войсковой части в Минске с участием 21-летнего военнослужащего, который 13 апреля госпитализирован с травмами, характерными для падения с высоты, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

В целях установления всех обстоятельств произошедшего, использования полного комплекса процессуальных мер 13 апреля возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 145 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Следователи отрабатывают различные версии случившегося. "Собранные в настоящее время данные дают основания утверждать, что какой-либо контакт иного лица с выпавшим военнослужащим в туалете на четвертом этаже казармы отсутствовал. Он находился в помещении один", - проинформировали в СК.

Также тщательно изучается морально-психологический климат в коллективе. В случае, если будут установлены нарушения, связанные со взаимоотношениями в подразделении, то таким действиям будет дана соответствующая правовая оценка, отметили в Следственном комитете. В рамках отработки версии о том, что происшествие являлось попыткой суицида, особое внимание уделяется возможным мотивам.

В СК добавили, что в настоящее время допрашиваются военнослужащие, назначена судебно-медицинская экспертиза. Продолжается полное и всестороннее изучение обстоятельств происшествия.

Как сообщалось, военнослужащим срочной военной службы 120 отдельной механизированной бригады в Минске получена травма в результате падения с высоты. Военнослужащий был обнаружен сослуживцами лежащим на газоне 13 апреля около 9.30. Ему оперативно была оказана медицинская помощь. Военнослужащий госпитализирован и в настоящее время находится под наблюдением врачей.-0-