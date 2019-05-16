16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возбуждено уголовное дело по факту убийства сотрудника ГАИ, сообщила БЕЛТА официальный представитель СК Юлия Гончарова.
"Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту убийства сотрудника ГАИ в Могилевской области по ст. 362 УК (убийство сотрудника органов внутренних дел в связи с выполнением им обязанностей по охране общественного порядка). Следователи совместно с оперативными сотрудниками милиции и экспертами работают на месте происшествия с целью установления обстоятельств совершения преступления. Проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия", - проинформировала Юлия Гончарова.
Как сообщалось, сегодня при исполнении служебного долга погиб сотрудник батальона дорожно-патрульной службы ГАИ УВД Могилевского облисполкома 1996 года рождения. На месте обнаружения его тела в лесополосе в Могилевском районе вблизи трассы Могилев - Шклов работают правоохранители.-0-
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